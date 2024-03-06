ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба
    Все новости спорта

    Бералдо о победе ПСЖ: Соперник оказал на нас большое давление, но мы хорошо справились с этим

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Защитник ПСЖ Лукас Бералдо высказался о победе своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом» (2:1).

    Лукас Бералдо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Бералдо

    «Для нас очень многое значит возможность продолжить участие в самом важном турнире на планете. Надеюсь, мы продолжим добиваться успеха.

    Это был очень сложный выездной матч. Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило, так что мы смогли навязать свою игру», — приводит слова Бералдо официальный сайт УЕФА.

  • ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 04/03/2024

    • После этого матча ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник по 1/4 финала пока неизвестен. В нынешнем сезоне Бералдо провел 12 матчей за ПСЖ во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Лейпциг» «Реал» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?
  • «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры