Бералдо о победе ПСЖ: Соперник оказал на нас большое давление, но мы хорошо справились с этим

Защитниквысказался о победе своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(2:1).

«Для нас очень многое значит возможность продолжить участие в самом важном турнире на планете. Надеюсь, мы продолжим добиваться успеха.

Это был очень сложный выездной матч. Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило, так что мы смогли навязать свою игру», — приводит слова Бералдо официальный сайт УЕФА.

После этого матча ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник по 1/4 финала пока неизвестен. В нынешнем сезоне Бералдо провел 12 матчей за ПСЖ во всех турнирах и не отметился результативными действиями.