Гвардиола о предстоящем матче с «Копенгагеном»: Знаем, что случиться может всякое

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Копенгаген действительно здорово организован и очень компактно действует в обороне. Мы очень хорошо сыграли в первом матче. Но мы помним, что случилось с "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем". Это очень сильная команда.

Выиграть Лигу чемпионов — приятное чувство. И я надеюсь, что завтра мы сможем снова выйти в четвертьфинал. Но мы с уважением относимся к "Копенгагену" и знаем, что случиться может всякое», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Ответный поединок между «горожанами» и «Копенгагеном» состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.