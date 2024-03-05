Полузащитник «Зенита»: Халк сотворил невероятную историю в клубе

Полузащитникподелился мнением об игреза клуб из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2016-й год.

«Халк сотворил невероятную историю в "Зените". Я знаю, насколько он был важен для Санкт-Петербурга и клуба. Конечно, хочется отметиться чем-то подобным. Хочется быть чемпионом, достигать своих целей. Надеюсь, у меня это получится», — передает слова Артура Чемпионат.

Напомним, что Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

После 19-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.