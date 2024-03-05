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    Полузащитник «Зенита»: Халк сотворил невероятную историю в клубе

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    Полузащитник «Зенита» Артур поделился мнением об игре Халка за клуб из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2016-й год.

    Халк
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    Халк

    «Халк сотворил невероятную историю в "Зените". Я знаю, насколько он был важен для Санкт-Петербурга и клуба. Конечно, хочется отметиться чем-то подобным. Хочется быть чемпионом, достигать своих целей. Надеюсь, у меня это получится», — передает слова Артура Чемпионат.

    Напомним, что Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

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