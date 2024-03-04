Фоден: Я понимаю, что значит для болельщиков дерби с «МЮ»

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 27-го тура АПЛ с(3:1).

«Моей целью было и остаётся участвовать в больших играх. Это то, чего я хочу, и думаю, в этом сезоне я доказываю это, играя подобным образом. Я буду продолжать усердно работать…

Я понимаю, что значит для болельщиков дерби на "Этихаде". Это значит все», — приводит слова Фодена известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 62 очками в активе. В следующем матче чемпионата Англии «горожане» сыграют против «Ливерпуля» 10-го марта.