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    ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Оренбургом»

    ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 1:1 обзор гола

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    ЦСКА сыграл вничью «Оренбург» (1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Первый гол в этом матче армейцы забили на 81-й минуте. Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев получил передачу в штрафной соперника и после серии рикошетов отправил мяч в ближний угол ворот.

    «Оренбург» сумел сравнять счет благодаря голу Матиаса Переса на 90+4-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Оренбург 1:1
    Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (81'), 1:1 Матиас Перес (90+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Diveev I., Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Ярослав Михайлов, Иван Башич, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Предупреждение: Габриэль Флорентин (90+6')

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15 баллов).

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