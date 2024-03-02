ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 1:1 обзор гола

сыграл вничью(1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче армейцы забили на 81-й минуте. Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев получил передачу в штрафной соперника и после серии рикошетов отправил мяч в ближний угол ворот.

«Оренбург» сумел сравнять счет благодаря голу Матиаса Переса на 90+4-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Оренбург 1:1 Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (81'), 1:1 Матиас Перес (90+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Diveev I., Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Ярослав Михайлов, Иван Башич, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Предупреждение: Габриэль Флорентин (90+6')

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15 баллов).