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    «Жирона»«Жирона» — «Райо Вальекано» 3:0. Онлайн
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    «Жирона» разгромила «Райо Вальекано»

    «Жирона» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 26-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле переиграла «Райо Вальекано» со счетом 2:0.

    Савио
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    Савио

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Виктор Цыганков и Савио, который оформил дубль.

    Отметим, что гости доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Пепа Чаваррии.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Райо Вальекано 2:0
    Голы: 1:0 Виктор Цыганков (52'), 2:0 Савио (90 + 1') Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Хуанпе, 70'), Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера (Jhon Solis, 90'), Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Пабло Торре, 89'), Кристиан Португес, Савио, Артем Довбик (Кристиан Стуани, 74') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Иван Балью, Альваро Гарсия, Унаи Лопес (Кике Перес, 64'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 59'), Мигель Крешпу да Силва (Оскар Трехо, 80'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 59'), Хорхе де Фрутос (Пеп Чаварриа, 64') Предупреждения: Алейш Гарсия (55'), Пате Сисс (65'), Мигель Крешпу да Силва (73'), Пеп Чаварриа (76'), Пеп Чаварриа (76'), Кике Перес (81'), Ян Коуту (85'), Савио (90 + 2')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Жирона» смогла набрать 59 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. У «Райо Вальекано» осталось 25 пунктов и 14-я строчка.

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