«Юнион», «Мольде», «Штурм» и «Олимпиакос» пробились в 1/8 финала Лиги конференций, «Айнтрахт» вылетел

Завершились еще четыре ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.

В одном из поединков бельгийский «Юнион» неожиданно на выезде переиграл немецкий «Айнтрахт» со счетом 2:1 и пробился в следующий раунд турнира. На голы Кэмерона Пуертаса и Денниса Эккерта хозяева ответили точным ударом Дины Эбимбе.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Айнтрахт Ф — Юнион 1:2 Голы: 0:1 Кэмерон Пуэртас (47'), 0:2 Деннис Эккерт (80'), 1:2 Эрик Эбимбе (87') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Робин Кох, Аурелио Бута (Эрик Эбимбе, 62'), Нильс Нкунку (Тимоти Чэндлер, 81'), Эйе Скири, Марио Гётце (Уго Экитике, 62'), Ансгар Кнауфф (Себастьян Роде, 71'), Фарес Шаиби, Омар Мармуш, Вильям Пачо Юнион: Антони Морис, Лоик Лапуссен (Хенок Теклаб, 89'), Алессио Кастро-Монтес, Коки Матида, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Матиас Расмуссен, Ноа Садики, Кэмерон Пуэртас, Густаф Нильссон (Деннис Эккерт, 76'), Мохамед Эль Амин Амура (Росс Сайкс, 90') Предупреждения: Аурелио Бута (20'), Кевин Трапп (76'), Мохамед Эль Амин Амура (76'), Тимоти Чэндлер (82'), Коки Матида (87'), Эрик Эбимбе (89'), Dino Toppmoller (90 + 1')

В другой игре норвежский «Мольде» в гостях разгромил «Легию» со счетом 3:0 и шагнул дальше. Победу норвежцам обеспечили точные удары Фредрика Гульбрандсена, который оформил дубль, и Эрика Хестада.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Легия — Мольде 0:3 Голы: 1:0 Анхело Пресиадо (8'), 1:1 Абдулкерим Бардакчи (16'), 2:1 Indrit Tuci (74'), 3:1 Лукаш Гараслин (80') Легия: Петер Виндаль-Йенсен, Мартин Витик, Филип Панак, Асгер Сёренсен, Томаш Виснер (Ярослав Зелены, 72'), Каан Кайринен, Казим Лячи, Лукаш Гараслин (Лукаш Садилек, 87'), Виктор Олатунджи (Indrit Tuci, 66'), Ян Кухта, Анхело Пресиадо Мольде: Фернандо Муслера, Абдулкерим Бардакчи, Давинсон Санчес, Кан Айхан, Керем Актюркоглу (Уилфрид Заха, 62'), Дрис Мертенс (Сержиу Оливейра, 62'), Барыш Йылмаз, Лукас Торрейра (Винисиус Карлос, 83'), Керем Демирбай (Тете, 75'), Беркан Кутлу, Мауро Икарди Предупреждения: Керем Демирбай (22'), Беркан Кутлу (24'), Асгер Сёренсен (31'), Ян Кухта (76'), Анхело Пресиадо (85') Удаление: Кан Айхан (68')

В еще одном противостоянии австрийский «Штурм» в гостях одолел словацкий «Слован» с результатом 1:0. Австрийцы уверенно пробились в 1/8 финала третьего по престижности клубного турнира Старого Света. Единственный мяч в этой игре забил Мика Биерит.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Слован — Штурм 0:1 Гол: 0:1 Мика Биерет (52') Слован: Милан Борян, Гурам Кашия (Филип Лихи, 87'), Кевин Виммер, Сесар Блэкман, Кенан Байрич, Юрай Куцка (Кириакос Саввидис, 77'), Джаба Канкава, Яромир Змрхаль (Нино Марцелли, 60'), Тигран Барсегян (Лукаш Паушек, 87'), Жерсон Родригес, Давид Стрелец (Марко Толич, 60') Штурм: Витезслав Ярош, Димитри Лавале, Йон Горенц-Станкович (Штефан Хирлендер, 75'), Давид Шнегг, Грегори Вютрих, Давид Аффенгрубер, Макс Джонстон, Отар Китеишвили (Томи Хорват, 65'), Александер Прасс (Amady Camara, 84'), Мика Биерет (Шимон Влодарчик, 65'), William Boving (Манприт Саркария, 75') Предупреждения: Давид Стрелец (45 + 4'), Гурам Кашия (54'), Димитри Лавале (62') Удаление: Сесар Блэкман (90 + 2')

И, наконец, греческий «Олимпиакос» в гостевой встрече оказался сильнее венгерского «Ференцвароша» с результатом 1:0 благодаря голу Аюба Эль-Кааби. Греческий клуб сыграет в 1/8 финале Лиги конференций.