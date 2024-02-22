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    Зобнин: Промес не устает от футбола, тренируется и играет с радостью

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об игре партнером по команде Квинси Промеса и Манфреда Угальде на зимних сборах.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Хет-трик Квинси в последней игре с "Астаной"? Он не устаёт от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это.

    Что касается новичка, Манфреда, то по игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет.

    Улыбчивый парень, со всеми общается. Мы ему помогаем — и иностранцы, и российские ребята», — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.

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    • За 4 матча на зимних сборах Промес отличился 3 голами, а Угальде отметился 2 забитыми мячами за такое же количество встреч.

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче Премьер-лиги «красно-белые» сыграют против «Зенита» 2-го марта.

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