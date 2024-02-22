Зобнин: Промес не устает от футбола, тренируется и играет с радостью

Полузащитникподелился мнением об игре партнером по командена зимних сборах.

«Хет-трик Квинси в последней игре с "Астаной"? Он не устаёт от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это.

Что касается новичка, Манфреда, то по игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет.

Улыбчивый парень, со всеми общается. Мы ему помогаем — и иностранцы, и российские ребята», — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.

За 4 матча на зимних сборах Промес отличился 3 голами, а Угальде отметился 2 забитыми мячами за такое же количество встреч.

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче Премьер-лиги «красно-белые» сыграют против «Зенита» 2-го марта.