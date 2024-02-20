Бундеслига. Как «Бавария» отдалилась от первого места

Изменения в турнирной таблице
Верхняя часть турнирной таблицы в чемпионате Германии осталась неизменной. На 7 место Бундеслиги поднялся «Вердер», который обошёл в чемпионате «Фрайбург» (8 место), «Хоффенхайм» (9 место) и «Хайденхайм» (10 место).
Календарь и таблица Бундеслиги
Улучшили позиции в первенстве «Бохум» и «Унион», которые расположились на 11 и 13 местах соответственно. Вниз по турнирной таблице скатились «Вольфсбург» (12 место), «Аугсбург» (14 место) и «Боруссия» М (15 место).
Триумф «Байера»
«Байер» — единоличный лидер чемпионата Германии, команда в этом сезоне ещё не проигрывала. «Фармацевты» провели 22 матча: 18 побед и 4 ничьи.
Команда из Леверкузена набрала 58 очков, одержав третью победу подряд в сезоне. В минувшем туре «Байер» оказался сильнее «Хайденхайма» (2:1). Голами отметились Джереми Фримпонг и Амин Адли.
До этого «Байер» на своем поле разгромил своего главного оппонента в битве за золото «Баварию» (3:0). В поединке против мюнхенского коллектива отличились Йосип Станишич, Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг.
Провал «Баварии»
После неудачной игры против «Байера», «Бавария» так и не смогла оправиться, потерпев очередное поражение. «Немецкая машина» в 22 туре чемпионата Германии проиграла «Бохуму» (2:3).
На данный момент «Бавария» занимает 2 место в Бундеслиге, набрав 50 очков, у «Байера», который лидирует в чемпионской гонке — в активе 58 баллов.
Лигочемпионская четвёрка
На 3 месте турнирной таблицы расположился «Штутгарт», «швабы» заработали 46 очков. В последней игре чемпионата команда переиграла «Дармштадт 98» (2:1).
В топ-4 немецкого первенства входит «Боруссия» из Дортмунда, которая заработала 41 балл. В минувшем туре «шмели» обменялись голами с «Вольфсбургом» (1:1).
Еврокубковая зона
«Байер», «Бавария», «Штутгарт» и «Боруссия» входят в зону Лигу чемпионов. Далее расположился «Лейпциг», который пока попадает в Лигу Европы с 5 места внутреннего чемпионата.
«Лейпциг» в этом сезоне уже набрал 40 очков, в 22 туре чемпионата коллектив выиграл у «Боруссии» М (2:0).
На 6 месте расположился «Айнтрахт», эта позиция даёт право сыграть в квалификации Лиги конференций сезона 2024/2025. Клуб сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3) и заработал 33 пункта.
Тур № 23
Матчи следующего игрового дня пройдут с 23 по 25 февраля.
Откроет программу 23 тура матч с участием лидера: «Байер» примет «Майнц 05», игра состоится в пятницу, 23 февраля.
В субботу, 24 февраля в игру вступит «Бавария», которая сразится с «Лейпцигом».