Бундеслига. Как «Бавария» отдалилась от первого места

«Байер» укрепил лидерство в немецкой Бундеслиге, «Бавария» потерпела второе поражение подряд и усложнила себе судьбу в битве за серебряную столицу.

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы в чемпионате Германии осталась неизменной. На 7 место Бундеслиги поднялся «Вердер», который обошёл в чемпионате «Фрайбург» (8 место), «Хоффенхайм» (9 место) и «Хайденхайм» (10 место).

Календарь и таблица Бундеслиги

Улучшили позиции в первенстве «Бохум» и «Унион», которые расположились на 11 и 13 местах соответственно. Вниз по турнирной таблице скатились «Вольфсбург» (12 место), «Аугсбург» (14 место) и «Боруссия» М (15 место).

Триумф «Байера»

«Байер» — единоличный лидер чемпионата Германии, команда в этом сезоне ещё не проигрывала. «Фармацевты» провели 22 матча: 18 побед и 4 ничьи.

Команда из Леверкузена набрала 58 очков, одержав третью победу подряд в сезоне. В минувшем туре «Байер» оказался сильнее «Хайденхайма» (2:1). Голами отметились Джереми Фримпонг и Амин Адли.

«Байер» — «Хайденхайм» globallookpress.com

До этого «Байер» на своем поле разгромил своего главного оппонента в битве за золото «Баварию» (3:0). В поединке против мюнхенского коллектива отличились Йосип Станишич, Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг.

Провал «Баварии»

После неудачной игры против «Байера», «Бавария» так и не смогла оправиться, потерпев очередное поражение. «Немецкая машина» в 22 туре чемпионата Германии проиграла «Бохуму» (2:3).

На данный момент «Бавария» занимает 2 место в Бундеслиге, набрав 50 очков, у «Байера», который лидирует в чемпионской гонке — в активе 58 баллов.

Лигочемпионская четвёрка

На 3 месте турнирной таблицы расположился «Штутгарт», «швабы» заработали 46 очков. В последней игре чемпионата команда переиграла «Дармштадт 98» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

В топ-4 немецкого первенства входит «Боруссия» из Дортмунда, которая заработала 41 балл. В минувшем туре «шмели» обменялись голами с «Вольфсбургом» (1:1).

Еврокубковая зона

«Байер», «Бавария», «Штутгарт» и «Боруссия» входят в зону Лигу чемпионов. Далее расположился «Лейпциг», который пока попадает в Лигу Европы с 5 места внутреннего чемпионата.

«Лейпциг» в этом сезоне уже набрал 40 очков, в 22 туре чемпионата коллектив выиграл у «Боруссии» М (2:0).

На 6 месте расположился «Айнтрахт», эта позиция даёт право сыграть в квалификации Лиги конференций сезона 2024/2025. Клуб сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3) и заработал 33 пункта.

Тур № 23

Матчи следующего игрового дня пройдут с 23 по 25 февраля.

Откроет программу 23 тура матч с участием лидера: «Байер» примет «Майнц 05», игра состоится в пятницу, 23 февраля.

Все прогнозы на Бундеслигу

В субботу, 24 февраля в игру вступит «Бавария», которая сразится с «Лейпцигом».