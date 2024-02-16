ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» нанесет визит «Сельте», «Атлетико» дома сыграет с «Лас-Пальмасом», «Райо Вальекано» примет «Реал»

    Результаты матчей 25-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Жирона Атлетико Барселона Атлетик Реал Сосьедад Бетис Хетафе Лас-Пальмас Валенсия Райо Вальекано Мальорка Севилья Алавес Кадис Сельта Гранада Альмерия
    Вся лентаСамое главное
    Чарльз Оливейра5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде «Лацио» — «Бавария» ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии» Лионель Месси«Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?
  • 17:43
    • Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор
    Матчи 25-го тура чемпионата Испании пройдут со 16 по 19 февраля

    «Вильярреал» — «Хетафе»

    16 февраля, пятница, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас»

    17 февраля, суббота, 16:00 мск

    «Осасуна» — «Кадис»

    17 февраля, суббота, 18:15 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Сельта» — «Барселона»

    17 февраля, суббота, 20:30 мск

    «Валенсия» — «Севилья»

    17 февраля, суббота, 23:00 мск

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»

    18 февраля, воскресенье, 16:00 мск

    «Гранада» — «Альмерия»

    18 февраля, воскресенье, 18:15 мск

  • ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • Подводим итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

    18 февраля, воскресенье, 20:30 мск

    «Бетис» — «Алавес»

    18 февраля, воскресенье, 23:00 мск

  • «Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?
  • Звездный футболист оказался в центре геополитического, культурного и спортивного скандала
  • Вчера

    • «Атлетик» Бильбао — «Жирона»

    19 февраля, понедельник, 23:00

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры