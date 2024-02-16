Примера. «Барселона» нанесет визит «Сельте», «Атлетико» дома сыграет с «Лас-Пальмасом», «Райо Вальекано» примет «Реал»

«Вильярреал» — «Хетафе»
16 февраля, пятница, 23:00 мск
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«Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас»
17 февраля, суббота, 16:00 мск
«Осасуна» — «Кадис»
17 февраля, суббота, 18:15 мск
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«Сельта» — «Барселона»
17 февраля, суббота, 20:30 мск
«Валенсия» — «Севилья»
17 февраля, суббота, 23:00 мск
«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»
18 февраля, воскресенье, 16:00 мск
«Гранада» — «Альмерия»
18 февраля, воскресенье, 18:15 мск
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»
18 февраля, воскресенье, 20:30 мск
«Бетис» — «Алавес»
18 февраля, воскресенье, 23:00 мск