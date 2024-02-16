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    Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи

    Футбол Сборная Южной Кореи Футбол Германии
    Юрген Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу. Об этом сообщил президент Корейской ассоциации футбола (KFA) Чон Мон Гю.

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    Главной причиной увольнения Клинсманна стало поражение сборной Южной Кореи от команды Иордании (0:2) в полуфинале Кубка Азии.

    «Клинсманн не оправдал наших ожиданий и не продемонстрировал лидерских качеств.

    Мы немедленно начнем процесс выбора следующего тренера перед отборочными матчами чемпионата мира», — заявил Чон Мон Гю.

    Клинсманн возглавлял сборную Южной Кореи с февраля 2023 года. Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до конца ЧМ-2026.

    Ранее Клинсман тренировал сборные Германии и США, а также возглавлял «Баварию» и «Герту».

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