Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи

отправлен в отставку с поста главного тренера сборнойпо футболу. Об этом сообщил президент Корейской ассоциации футбола (KFA) Чон Мон Гю.

Главной причиной увольнения Клинсманна стало поражение сборной Южной Кореи от команды Иордании (0:2) в полуфинале Кубка Азии.

«Клинсманн не оправдал наших ожиданий и не продемонстрировал лидерских качеств.

Мы немедленно начнем процесс выбора следующего тренера перед отборочными матчами чемпионата мира», — заявил Чон Мон Гю.

Клинсманн возглавлял сборную Южной Кореи с февраля 2023 года. Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до конца ЧМ-2026.

Ранее Клинсман тренировал сборные Германии и США, а также возглавлял «Баварию» и «Герту».