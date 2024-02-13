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    «Милан» — «Ренн». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы между «Миланом» и «Ренном»

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    «Милан»
    В первом стыковом матче Лиги Европы «Милан» на своем поле примет французский «Ренн». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» занял третье место в группе смерти Лиги Чемпионов с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Ньюкаслом» и вылетел в Лигу Европы. «Россонери» набрали 8 очков, уступив парижанам место в плей-офф ЛЧ по дополнительным показателям.

    Последний раз «Милан» играл в Лиге Европы в сезоне 2020/2021. В том розыгрыше турнира «красно-черные» стали первыми в группе с «Лиллем», «Спартой» и «Селтиком», дошли до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Юнайтед».

    В чемпионате Италии «Милан» занимает уверенную третью строчку с отрывом в 10 очков от четвертого места. При этом подопечные Стефано Пиоли после победы в крайнем туре над «Наполи» (1:0) сократили отставание от второго «Ювентуса» до одного балла.

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    «Ренн»

    На групповом этапе Лиги Европы компанию «Ренну» составили «Вильярреал», «Маккаби» из Хайфы и греческий «Панатинаикос». Французский клуб набрал 12 очков, что позволило ему занять вторую строчку, пропустив вперед «Вильярреал».

    По похожему сценарию «Ренн» выступил в прошлом сезоне розыгрыша Лиги Европы. Снова второе место в группе и выход в стыки, где «красно-черные» по сумме двух встреч уступили «Шахтеру». Посмотрим, как будет в этот раз.

    В чемпионате Франции «Ренн» находится на седьмой позиции, записав себе в актив 31 очко в 21-м матче. В крайнем туре Лиги 1 подопечные Жюльена Стефана минимально обыграли на выезде «Гавр» (1:0). Эта победа стала для «Ренна» пятой подряд в своем чемпионате.

    Личные встречи

    Команды ни разу не играли между собой в официальных либо товарищеских матчах.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ренн» с коэффициентом 1.97.

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