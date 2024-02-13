Аллегри прокомментировал поражение от «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«В течение сезона такие ситуации бывают. В первом тайме мы играли хорошо, но не смогли забить. "Удинезе" — физически крепкая команда, хорошо использующая стандарты, техничная, так что было непросто.

Сейчас не самый радостный момент, но нужно сохранять спокойствие, потому что мы идём вторыми в таблице. Однако нам нужно набрать ещё много очков для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Команде нужен переходный период, в ней много игроков, не обладающих чемпионским опытом. Жаль, что случаются такие ситуации, но мы должны учиться на них, это часть футбола. Нервозность нам не поможет, надо думать о работе», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

После 24 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (60 очков).