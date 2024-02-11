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    Де Росси: Против «Интера» нельзя расслабляться

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    Наставник «Ромы» Даниэле де Росси оценил игру подопечных в матче Серии А с «Интером» (2:4).

    Даниэле де Росси
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    Даниэле де Росси

    «Сегодня вечером мы играли в свой футбол. Если мы хотим играть как такие команды, как "Интер", мы никогда не сможем снизить свой уровень, иначе они вас накажут.

    Первый тайм мы провели на равных с "Интером". Огорчён, конечно, что в итоге проиграли, потому что вполне могли сделать ничью. Но я горжусь нашими парнями, однако надо подтягивать физическую сторону дела, потому что против таких команд, как "Интер", надо держать темп все 90 минут, нельзя расслабляться.

    Я футболист, сын Спаллетти, который говорил, что, когда проигрываешь, всегда нужно понимать почему», — приводит слова Де Росси DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас «Рома» идет пятой в таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков.

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