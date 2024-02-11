Де Росси: Против «Интера» нельзя расслабляться

Наставник «Ромы»оценил игру подопечных в матче Серии А с «Интером» (2:4).

«Сегодня вечером мы играли в свой футбол. Если мы хотим играть как такие команды, как "Интер", мы никогда не сможем снизить свой уровень, иначе они вас накажут.

Первый тайм мы провели на равных с "Интером". Огорчён, конечно, что в итоге проиграли, потому что вполне могли сделать ничью. Но я горжусь нашими парнями, однако надо подтягивать физическую сторону дела, потому что против таких команд, как "Интер", надо держать темп все 90 минут, нельзя расслабляться.

Я футболист, сын Спаллетти, который говорил, что, когда проигрываешь, всегда нужно понимать почему», — приводит слова Де Росси DAZN.

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Рома» идет пятой в таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков.