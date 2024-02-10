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    Саудовские инвесторы могут купить «Рому» за 900 млн евро

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    Саудовские инвесторы рассматривают возможность приобретения «Ромы».

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    По информации La Repubblica, Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов выкупить «Рому» у американского бизнесмена Дэна Фридкина за 900 миллионов евро.

    Стороны уже ведут переговоры, глава юридического отдела римлян в эти дни находится в Эр-Рияде.

    Саудовцы также готовы выделить 300 миллионов евро на строительство нового стадиона, если власти Рима одобрят проект арены.

    PIF уже владеет английским «Ньюкаслом» и четырьмя главными клубами Саудовской Аравии.

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