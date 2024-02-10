Саудовские инвесторы могут купить «Рому» за 900 млн евро

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
По информации La Repubblica, Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов выкупить «Рому» у американского бизнесмена Дэна Фридкина за 900 миллионов евро.
Стороны уже ведут переговоры, глава юридического отдела римлян в эти дни находится в Эр-Рияде.
Саудовцы также готовы выделить 300 миллионов евро на строительство нового стадиона, если власти Рима одобрят проект арены.
PIF уже владеет английским «Ньюкаслом» и четырьмя главными клубами Саудовской Аравии.
Напомним, ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести контрольный пакет акций «Милана».