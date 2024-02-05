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    Дибала отреагировал на увольнение Моуринью из «Ромы»

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    Хавбек «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я сказал ему всё, что мне нужно было сказать ему наедине. Жаль терять тренера по ходу сезона. Я считаю, что виноваты все, но в футболе платят тренеры. Мы, игроки, также должны заглянуть внутрь себя, чтобы найти объяснение случившемуся», — приводит слова Дибалы официальный сайт «Ромы».

    Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций (2021/22).

    61-летний Моуринью был уволен из «Ромы» в январе 2024 года, его сменил Даниэле де Росси.

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