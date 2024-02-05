Дибала отреагировал на увольнение Моуринью из «Ромы»

Хавбек «Ромы»прокомментировал отставкус поста главного тренера команды.

«Я сказал ему всё, что мне нужно было сказать ему наедине. Жаль терять тренера по ходу сезона. Я считаю, что виноваты все, но в футболе платят тренеры. Мы, игроки, также должны заглянуть внутрь себя, чтобы найти объяснение случившемуся», — приводит слова Дибалы официальный сайт «Ромы».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций (2021/22).

61-летний Моуринью был уволен из «Ромы» в январе 2024 года, его сменил Даниэле де Росси.