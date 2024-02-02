Примера. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Жирона» примет «Реал Сосьедад», «Реал» — «Атлетико»

Матчи 23-го тура чемпионата Испании пройдут со 2 по 5 февраля

«Атлетик» — «Мальорка» 4:0

В стартовом матче 23-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле разбил «Мальорку» со счетом 4:0.

Автором дубля стал Юрий Бершиш, а еще по голу на счету Горки Гурусеты и Икера Муниаина.

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Атлетику» набрать 45 очков и закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» 20 баллов и пятнадцатая строчка.

«Валенсия» — «Альмерия»

суббота, 3 февраля, 16:00 мск

«Гранада» — «Лас-Пальмас»

суббота, 3 февраля, 18:15 мск

«Алавес» — «Барселона»

суббота, 3 февраля, 20:30 мск

«Жирона» — «Реал Сосьедад»

суббота, 3 февраля, 23:00 мск

Календарь и таблица испанской Примеры

«Вильярреал» — «Кадис»

воскресенье, 4 февраля, 16:00 мск

«Осасуна» — «Сельта»

воскресенье, 4 февраля, 18:15 мск

«Бетис» — «Хетафе»

воскресенье, 4 февраля, 20:30 мск

«Реал» — «Атлетик»

воскресенье, 4 февраля, 23:00 мск

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«Райо Вальекано» — «Севилья»

понеделник, 5 февраля, 23:00 мск