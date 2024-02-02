Примера. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Жирона» примет «Реал Сосьедад», «Реал» — «Атлетико»

«Атлетик» — «Мальорка» 4:0
В стартовом матче 23-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле разбил «Мальорку» со счетом 4:0.
Автором дубля стал Юрий Бершиш, а еще по голу на счету Горки Гурусеты и Икера Муниаина.
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Победа позволила «Атлетику» набрать 45 очков и закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» 20 баллов и пятнадцатая строчка.
«Валенсия» — «Альмерия»
суббота, 3 февраля, 16:00 мск
«Гранада» — «Лас-Пальмас»
суббота, 3 февраля, 18:15 мск
«Алавес» — «Барселона»
суббота, 3 февраля, 20:30 мск
«Жирона» — «Реал Сосьедад»
суббота, 3 февраля, 23:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вильярреал» — «Кадис»
воскресенье, 4 февраля, 16:00 мск
«Осасуна» — «Сельта»
воскресенье, 4 февраля, 18:15 мск
«Бетис» — «Хетафе»
воскресенье, 4 февраля, 20:30 мск
«Реал» — «Атлетик»
воскресенье, 4 февраля, 23:00 мск
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