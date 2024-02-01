До матча
Таджикистан
Сборная Таджикистана на первом же для себя турнире покорила многих болельщиков и сходу вошла в число восьми лучших команд Азии. На групповом этапе «персидские львы» стали вторыми, с четырьмя набранными очками опередив Китай и Ливан. Первую позицию заняла сборная Катара (9 очков).
В стартовом матче подопечные Петара Шегрта сыграли вничью с китайцами (0:0), далее было поражение от Катара (0:1), а в заключительном туре таджики добыли победу над Ливаном (2:1).
Соперником Таджикистана по 1/8 финала стала сборная ОАЭ. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались «персидские львы».
Иордания
Сборная Иордании во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии. Впервые выйти в восьмерку лучших команд Азии удалось на дебютном турнире 2004 года.
Групповую стадию текущего розыгрыша кубка сборная Иордании завершила на третьем месте и вышла в плей-офф по дополнительным показателям. Подопечные Хуссейн Аммута одержали крупную победу над Малайзией (4:0), сыграли вничью с Южной Кореей (2:2) и проиграли Бахрейну (0:1).
В 1/8 финала Иордания встретилась со сборной Ирака. К 90-й минуте встречи счет был 2:1 в пользу Ирака, но в компенсированное время дружина Аммута оформила два гола и вырвала путевку в четвертьфинал (3:2).
Личные встречи
В 5-ти очных матчах на счету Иордании 3 победы, Таджикистан оказался сильнее в одной встрече и один раз была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Таджикистан — Иордания с коэффициентом 2.50.