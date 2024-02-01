В первом четвертьфинальном матче Кубка Азии между собой встретятся Таджикистан и Иордания. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Таджикистан

Сборная Таджикистана на первом же для себя турнире покорила многих болельщиков и сходу вошла в число восьми лучших команд Азии. На групповом этапе «персидские львы» стали вторыми, с четырьмя набранными очками опередив Китай и Ливан. Первую позицию заняла сборная Катара (9 очков).

В стартовом матче подопечные Петара Шегрта сыграли вничью с китайцами (0:0), далее было поражение от Катара (0:1), а в заключительном туре таджики добыли победу над Ливаном (2:1).

Соперником Таджикистана по 1/8 финала стала сборная ОАЭ. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались «персидские львы».

Иордания

Сборная Иордании во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии. Впервые выйти в восьмерку лучших команд Азии удалось на дебютном турнире 2004 года.

Групповую стадию текущего розыгрыша кубка сборная Иордании завершила на третьем месте и вышла в плей-офф по дополнительным показателям. Подопечные Хуссейн Аммута одержали крупную победу над Малайзией (4:0), сыграли вничью с Южной Кореей (2:2) и проиграли Бахрейну (0:1).

В 1/8 финала Иордания встретилась со сборной Ирака. К 90-й минуте встречи счет был 2:1 в пользу Ирака, но в компенсированное время дружина Аммута оформила два гола и вырвала путевку в четвертьфинал (3:2).

Личные встречи

В 5-ти очных матчах на счету Иордании 3 победы, Таджикистан оказался сильнее в одной встрече и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Таджикистан — Иордания с коэффициентом 2.50.