«Байер» — «Боруссия» М: счет матча 0:0, обзор

В матче 19-го тура немецкой бундеслигина своем поле сыграл вничью сиз Менхенгладбаха.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0. Все усилия команд поразить ворота друг друга не увенчались успехом.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 3:5 Голы: 0:1 Херар Морено (41'), 0:2 Илиас Акомах (54'), 1:2 Илкай Гюндоган (60'), 2:2 Педри (68'), 3:2 Эрик Бейи (автогол) (71'), 3:3 Гонсалу Гуэдеш (84'), 3:4 Александр Сёрлот (90 + 9'), 3:5 Хосе Моралес Луис (90 + 12') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Пау Кубарси, 46'), Эктор Форт (Жоау Канселу, 46'), Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу Видаль (Педри, 46'), Френки де Йонг, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Vitor Roque, 77'), Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 58') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Айсса Манди, 71'), Хорхе Куэнка, Эрик Бейи, Кико Фемения (Йерсон Москера, 78'), Алекс Баэна (Этьен Капу, 71'), Франсис Коклен, Сантьяго Комесанья, Александр Сёрлот, Херар Морено (Хосе Моралес Луис, 78'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Алекс Баэна (16'), Marcelino Garcia Toral (18'), Ориоль Ромеу Видаль (33'), Эрик Бейи (68'), Роберт Левандовски (68'), Xavi Hernandez (69'), Рональд Араухо (89'), Йерсон Москера (89'), Хорхе Куэнка (90 + 4')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Байер» имеет в своем активе 49 очков и продолжает лидировать в Бундеслиге. «Боруссия» с 21 баллом поднялась на 12-е место в турнирной таблице.