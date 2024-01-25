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    В «Оренбурге» сообщили о подписании чилийского защитника

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    Защитник чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон перешел в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

    Хорди Томпсон
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    Хорди Томпсон

    «Добро пожаловать, Хорди!» — написала пресс-служба оренбуржцев.

    Стало известно, что Томпсон перешел в «Оренбург» на правах аренды до конца нынешнего сезона. У российского клуба есть право выкупа.

    В прошлом сезоне Томпсон провел 27 матчей за «Коло-Коло», забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

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    • Стоит отметить, что Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили.

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