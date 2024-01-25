Филлипс завершит переход в «Вест Хэм» 25 января

Калвин Филлипс Фото: globallookpress.com
Уточняется, что футболист прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта.
«Горожане» полностью согласовали переход Филлипса в «Вест Хэм» на правах шестимесячной аренды. «Молотобойцы» смогут задействовать игрока уже в ближайших матчах.
Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса». Сумма сделки составила 49 млн евро.
В текущем сезоне Филлипс провел за «горожан» 10 встреч во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним голом. Соглашение с игроком истекает летом 2028 года.