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    Филлипс завершит переход в «Вест Хэм» 25 января

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    В четверг, 25 января, хавбек «Манчестер Сити» Калвин Филлипс официально подпишет контракт с «Вест Хэмом». Об этом сообщил в соцсетях журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

    Калвин Филлипс
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    Калвин Филлипс

    Уточняется, что футболист прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    «Горожане» полностью согласовали переход Филлипса в «Вест Хэм» на правах шестимесячной аренды. «Молотобойцы» смогут задействовать игрока уже в ближайших матчах.

    Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса». Сумма сделки составила 49 млн евро.

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    В текущем сезоне Филлипс провел за «горожан» 10 встреч во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним голом. Соглашение с игроком истекает летом 2028 года.

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