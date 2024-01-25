2-й таймФулхэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Харри Уилсон«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 00:27
    • «Бавария» победила «Унион» с минимальным счетом
  • 23:40
    • «Мальорка» вышла в полуфинал Кубка Испании
  • 23:19
    • Источник: Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и перейти в «Реал»
  • 19:11
    • «Автомобилист» уступил дома «Ак Барсу» с разгромным счетом
  • 00:48
    • Гол Бэмфорда принес победу «Лидсу» над «Норвичем» в Чемпионшипе
    Все новости спорта

    Гол Бэмфорда принес победу «Лидсу» над «Норвичем» в Чемпионшипе

    «Лидс» — «Норвич»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лидс Норвич
    В матче 29-го тура английского Чемпионшипа сошлись «Лидс» и «Норвич», которые еще недавно выступали в Премьер-лиге.

    Патрик Бэмфорд (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Бэмфорд (справа)

    Победу со счетом 1:0 одержали гости.

    Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий Патрик Бэмфорд, голевую передачу ему отдал Дэвид Джеймс.

    Футбол. Англия. Чемпионшип
    Лидс — Норвич Сити 1:0
    Гол: 1:0 Патрик Бэмфорд (16') Лидс: Иллан Меслье, Джо Родон, Хуниор Фирпо, Арчи Грей, Этан Ампаду, Глен Камара, Илия Груев, Даниэль Джеймс (Джейдон Энтони, 46'), Жоржиньо Рюттер, Крисенсио Саммервилл, Патрик Бэмфорд Норвич Сити: Ангус Ганн, Димитрис Яннулис, Шейн Даффи, Бен Гибсон (Кристиан Фасснахт, 72'), Джек Стейси, Борха Сайнс (Онель Эрнандес, 58'), Марселино Нуньес, Габриэл Сара, Кенни Маклин, Джошуа Сарджент (Адам Айда, 79'), Jonathan Rowe (Эшли Барнс, 79') Предупреждения: Бен Гибсон (45'), Димитрис Яннулис (47'), Хуниор Фирпо (69')

    «Лидс» продолжает идти на четвертом месте с 57 очками. «Норвич» занимает пока восьмую строчку с 41 очком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Кыргызстан не проиграть Оману?
  • Кыргызстан — Оман. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Крылышки» сумеют справиться с сербами
  • «Крылья Советов» — «Раднички 1923». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Раднички 1923
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Гауфф — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Ризеспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры