«Лидс» — «Норвич»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

В матче 29-го тура английского Чемпионшипа сошлись, которые еще недавно выступали в Премьер-лиге.

Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий Патрик Бэмфорд, голевую передачу ему отдал Дэвид Джеймс.

Футбол. Англия. Чемпионшип Лидс — Норвич Сити 1:0 Гол: 1:0 Патрик Бэмфорд (16') Лидс: Иллан Меслье, Джо Родон, Хуниор Фирпо, Арчи Грей, Этан Ампаду, Глен Камара, Илия Груев, Даниэль Джеймс (Джейдон Энтони, 46'), Жоржиньо Рюттер, Крисенсио Саммервилл, Патрик Бэмфорд Норвич Сити: Ангус Ганн, Димитрис Яннулис, Шейн Даффи, Бен Гибсон (Кристиан Фасснахт, 72'), Джек Стейси, Борха Сайнс (Онель Эрнандес, 58'), Марселино Нуньес, Габриэл Сара, Кенни Маклин, Джошуа Сарджент (Адам Айда, 79'), Jonathan Rowe (Эшли Барнс, 79') Предупреждения: Бен Гибсон (45'), Димитрис Яннулис (47'), Хуниор Фирпо (69')

«Лидс» продолжает идти на четвертом месте с 57 очками. «Норвич» занимает пока восьмую строчку с 41 очком.