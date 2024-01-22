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    «Челси» — «Мидлсбро». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Кубка английской лиги между «Челси» и «Мидлсбро»

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    «Челси» — «Мидлсбро»
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    «Челси» — «Мидлсбро»
    Сегодня в 23:00 по московскому времени лондонский «Челси» сыграет с «Мидлсбро» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    В первом матче полуфинала «Челси» с минимальным счетом уступил на выезде «Мидлсбро» (0:1) и теперь попытается реабилитироваться на своем поле, чтобы пробиться в финал турнира.

    Лондонцы стартовали в Кубке английской лиги с 3-го раунда, не без труда обыграв «Уимблдон» (2:1). Далее подопечные Маурисио Почеттино всухую обыграли «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0), а затем в упорной борьбе выбили из турнира «Ньюкасл», обыграв «сорок» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.)

    На счету «Челси» пять побед в данном турнире. Лондонская команда выигрывала трофей в 1965, 1998, 2005, 2007 и 2015 годах. В прошлом розыгрыше Кубка английской лиги «Челси» вылетел на первой же стадии, уступив «Манчестер Сити» в 3-м раунде.

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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» трижды играл в финалах Кубка английской лиги. В 1997 и 1998 годах «смогги» останавливались в шаге от трофея, а в 2004 году команда из одноименного города взяла кубок. В финале турнира «Мидлсбро» обыграл «Болтон» (2:1).

    На данный момент команда, которую возглавляет Майкл Каррик, выступает в Чемпионшипе. После 28-ми туров «Мидлсбро» располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

    В текущем розыгрыше Кубка английской лиги команда преодолела пять стадий, начиная с первого раунда. «Мидлсбро» поочередно выбил из турнира «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Брэдфорд» (2:0), «Эксетер» (3:2) и «Порт Вэйл» (3:0). В первом матче полуфинала против «Челси» подопечные Каррика добились минимальной победы (1:0) благодаря голу Хэкни на 37-й минуте.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах «Челси» одержал 9 побед, «Мидлсбро» выиграл одну встречу.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Мидлсбро» с коэффициентом 1.85.

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