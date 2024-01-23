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    Сможет ли «Мидлсбро» забить «Челси»?

    «Челси» — «Мидлсбро». Ставка (к. 1.85) и прогноз на Кубок английской лиги 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Мидлсбро»
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    «Челси»
    «Челси» сыграет в родных стенах против «Мидлсбро» в рамках ответного полуфинального матча Кубка английской лиги. Поединок пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Января 2024 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Челси»

    «Синие» выступают крайне нестабильно, однако в последнее время набрали ход. «Аристократы» уже не поборются за чемпионский титул, однако за место в зоне Лиги чемпионов при удачном стечении обстоятельств побороться можно. «Пенсионеры» 35 раз поразили ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    В итоге «Челси» по итогам 21 тура набрал 28 очков. В настоящий момент лондонцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице. Лондонская команда на двенадцать пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов и на пятнадцать баллов опережает зону вылета.

    Коэффициенты матча Челси — Мидлсбро

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    Столичная команда не выступает в еврокубках в этом сезоне, однако прекрасно чувствует себя в Кубке лиги. Коллектив из столицы Англии прошел уже четыре стадии турнира, переиграв «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0) и «Ньюкасл» (1:1, 4:2 по пенальти). Однако поражение в первом матче с «Мидлсбро» поставило под угрозу выход в финал.

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    В последних играх чемпионата подопечные Маурисио Почеттино смогли переиграть переиграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (3:2) и «Кристал Пэлас» (2:1, но проиграли «Вулверхэмптону» (1:2). Перед этим же была победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В Кубке Англии на стадии 1/16 финала лондонцы сыграют против «Астон Виллы».

    «Мидлсбро»

    Команда из одноименного города выступает в Чемпионшипе, но, скорее всего, не выйдет в АПЛ по итогам текущего сезона. Коллектив из Мидлсбро является крепким середняком лиги, в активе которого 40 пунктов по итогам 28 поединков.

    Четвертая команда прошлого сезона Чемпионшипа отстает на 18 баллов от второго «Саутгемптона», а вот от шестой позиции, позволяющей принять участие в плей-офф, ее отделяет всего три балла. «Смогги» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои.

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    • Что касается Кубка лиги, то тут «Мидлсбро» начал с первого же раунда и уже успел пройти «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Бредфорд Сити» (2:0), «Эксетер Сити» (3:2) и «Порт Вэйл» (3:0). Победа в первой игре с «Челси» подарила «Боро» отличную возможность на выход в финал.

    В последних играх подопечные Майкла Каррика сыграли вничью с «Ротерхэмом» (1:1), переиграли «Милуолл» (3:1) и проиграли «Ковентри» (1:3), а до этого была победа над «Хаддерсфилдом» (2:1), поражение от «Ротерхэма» (0:1) и виктории в поединках с «Вест Бромвичем» (1:0) и «Суонси» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.29.

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    На викторию «Мидлсбро» дают 9.60, ничья оценена в 6.30.

    Поставим на то, что «Мидлсбро» не сможет забить в ворота «Челси».

    Также сделаем ставку на то, что «Челси» победит минимум в два мяча.

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    «Челси» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Мидлсбро» забить «Челси»?
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