Президент «Торпедо»: Кононов — один из самых фундаментальных тренеров

Президент «Торпедо»прокомментировал назначение на пост главного тренера.

«Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать самые высокие задачи как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такова спортивная жизнь, что с тренером, как правило, уходит и штаб.

Сейчас мы доверяем безоговорочно команде Олега Георгиевича Кононова. Он один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе, считаю, что в этом плане он недооценен. Весьма поверхностно оценен, можно так сказать.

Олег Георгиевич крайне мотивирован на работу», — приводит слова Волнушкина «Р-Спорт».

Кононов ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Спартак».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.