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    Президент «Торпедо»: Кононов — один из самых фундаментальных тренеров

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    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать самые высокие задачи как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такова спортивная жизнь, что с тренером, как правило, уходит и штаб.

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    • Сейчас мы доверяем безоговорочно команде Олега Георгиевича Кононова. Он один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе, считаю, что в этом плане он недооценен. Весьма поверхностно оценен, можно так сказать.

    Олег Георгиевич крайне мотивирован на работу», — приводит слова Волнушкина «Р-Спорт».

    Кононов ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Спартак».

    «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

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