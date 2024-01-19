Globe Soccer Award объявила имя лучшего игрока 2023 года

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Всего за награду боролись 30 игроков: Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Яссин Боно, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Ким Мин Джэ, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Андре Онана, Виктор Осимхен, Родри, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Мохамед Салах.
В прошлом сезоне Холанн с «горожанами» победил в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. Нападающий сыграл 52 матча, забил 53 гола.