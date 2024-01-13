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    «Мальорка» и «Сельта» поделили очки

    «Мальорка» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 20-го тура испанской Примеры «Мальорка» и «Сельта» сыграли вничью 1:1.

    «Мальорка»
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    «Мальорка»

    На гол Яго Аспаса хозяева ответили точным ударом Кайла Ларина.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Сельта 1:1
    Голы: 0:1 Яго Аспас (10'), 1:1 Кайл Ларин (43') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Джованни Гонсалес, Антонио Раильо, Хосе Копете, Антонио Латорре (Siebe Van der Heyden, 80'), Антонио Санчес (Абдон Пратс, 70'), Мануэль Морланес (Омар Маскарель, 70'), Саму Кошта (Серхи Дардер, 65'), Дани Родригес, Кайл Ларин Сельта: Висенте Гуайта, Мануэль Санчес, Карлос Домингес, Унай Нуньес, Жаилсон, Оскар Мингуэза, Карлос Дотор (Лукас де ла Торре, 80'), Ренато Тапиа, Йёрген Странн Ларсен, Яго Аспас (Анастасиос Дувикас, 70'), Карлес Перес (Мигель Родригес, 46') Предупреждения: Кайл Ларин (37'), Джованни Гонсалес (45 + 3'), Йёрген Странн Ларсен (82'), Абдон Пратс (88'), Хосе Копете (89')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Мальорка» (19 очков) поднялась на 14-е место в ла лиге. «Сельта» (17) идет 16-й в турнирной таблице.

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