ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолковЕсть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу
  • 20:52
    • Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брейне, Холанна и Доку
  • 20:09
    • Чехия в сверхрезультативном матче победила Финляндию и стала бронзовым призером МЧМ-2024
  • 19:53
    • ЦСКА разобрался со «Спартаком»
  • 19:37
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Шипачева
  • 19:28
    • «Металлург» проиграл «Нефтехимику»
    Все новости спорта

    Почеттино: К матчу с «Престоном» относимся как к игре Премьер-лиги

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Мы относимся к этому матчу как к игре Премьер-лиги. Мы полностью уважаем "Престон", и завтра вы увидите, что мы собираемся выпустить 11 игроков в стартовом составе, которые, как мы надеемся, гарантируют уровень.

    Кубок лиги и Кубок Англии — это два турнира, в которых нам нужно постараться продвинуться далеко. Но перед этим нам нужно шаг за шагом выстраивать движение, и первый шаг будет завтра.

    Конечно, это действительно важное соревнование для нас, потому что мы не участвуем в еврокубках, а в Премьер-лиге мы находимся в таком положении, когда нам нужно сильно расти и совершенствоваться, если мы хотим играть в Европе в следующем сезоне. Но с помощью Кубка Англии или Кубка лиги мы можем добиться этого.

    Мы по-прежнему участвуем во всех трёх соревнованиях, в которых начинали сезон, и хотим участвовать во всех трёх до конца. Мы победители, мы хотим побеждать. Нам нужно работать всё больше и больше, этого никогда не бывает достаточно», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли шведы противостоять сборной США?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Драконы» выиграют всухую матч дерби
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арока — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры