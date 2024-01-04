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    Мхитарян: «Интер» — мой дом, и я рад быть здесь

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    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал продление контракта с итальянским клубом до лета 2026 года.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «Это значит, что "Интер" — мой дом, и я рад быть здесь. Говоря об этом, я имею в виду многое, не только товарищей по команде, но и болельщиков, работников клуба. Я буду выступать за команду до тех пор, пока мне не исполнится 37 лет, и сделаю всё для того, чтобы держать себя в форме.

    Я играл в больших европейских клубах и могу сказать, что "Интер" находится на том же уровне, что и элита футбола», — приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Интер» в Серии А, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

    После 18-и туров «Интер» занимает 1-е место в таблице чемпионата Италии с 45-ю очками в активе. Команда опережает «Ювентус» (2-я строчка) на 2 балла.

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