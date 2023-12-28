«Милан» интересуется двумя защитниками

Итальянскийхочет укрепить линию обороны и намерен подписать защитников «ПСЖ» и ПСВ —, сообщает инсайдер Экрем Конур в своей социальной сети.

«Россонери» испытывают проблемы с правым флангом обороны и намерены укрепить проблемную зону в зимнее трансферное окно. Мукиэле и Тезе при необходимости выйти и в центре обороны, где тоже не все гладко у «Милана».

Мукиэле в текущем сезоне является в «ПСЖ» игроком ротации и сыграл за команду всего 9 матчей во всех турнирах. Его стоимость на Transfermarkt равна € 12 млн.

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Джордан Тезе — основной правый защитник в голландском ПСВ, сыграл за клуб 25 матчей, забил один гол, отдал пять результативных передач. На Transfermarkt он стоит € 14 млн.