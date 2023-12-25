Семин назвал лучшего российского футболиста в 2023 году

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит.
Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно — сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — приводит слова Семина Sport24.
Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.
В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.