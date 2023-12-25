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    Семин назвал лучшего российского футболиста в 2023 году

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    Известный тренер Юрий Семин считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину не было равных среди российских футболистов в 2023 году.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит.

    Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно — сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — приводит слова Семина Sport24.

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    • Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

    В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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