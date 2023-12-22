«Ливерпуль» на своем поле сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит с 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков в 17-ти матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл. На счету «красных» 11 побед, 5 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 36:15.

«Ливерпуль» подходит к матчу с «Арсеналом» в хорошем настроении после крупной победы в четвертьфинале Кубка английской лиги над «Вест Хэмом» (5:1). В полуфинале команда Юргена Клоппа сыграет с «Фулхэмом».

В крайнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграл в нулевую ничью с «Манчестер Юнайтед». Таким образом мерсисайдцы продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая теперь насчитывает 10 матчей. За этот период «Ливерпуль» одержал 6 побед и 4 раза поделил очки с соперниками.

«Арсенал»

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 39 очков в 17-ти турах. На счету лондонской команды 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 35:15.

Подопечные Микеля Артеты вернули себе лидерство в таблице после победы в крайнем туре над «Брайтоном» (2:0). «Арсенал» забил два безответных мяча благодаря точным ударам Жезуса и Хаверца.

Ранее «канониры» минимально уступили на выезде «Астон Вилле» (0:1), потерпев лишь второе поражение в сезоне. Первое было от «Ньюкасла» в начале ноября в рамках 11-го тура (0:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» дома обыграл соперника со счетом 3:2, а встреча на «Энфилде» завершилась вничью 2:2. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 3.60.