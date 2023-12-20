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    Стали известны участники Зимнего кубка РПЛ

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    На ежегодном Winline Зимнем кубке РПЛ сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». В этот раз он пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года.

    Марко Николич и Гильермо Абаскаль
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    Марко Николич и Гильермо Абаскаль

    «Мы рады сообщить, что главный футбольный турнир зимы стал по-настоящему международным, и со 2 по 14 февраля 2024 года в нем сыграют:

    Действующий победитель турнира — "Спартак" Москва; "Ростов" Ростов-на-Дону; "Кайрат" Алмата из чемпионата Казахстана с великолепным Виктором Васиным в составе; чемпион ОАЭ — клуб "Шабаб Аль-Ахли" из Дубая под руководством экс-тренера "Локо" Марко Николича.

    И все это — на уже знакомом нам стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби, где играет наш Зелимхан Бакаев, которого мы тоже ждем на турнире!

    Следите за новостями, скоро расскажем все подробности!», — сказано в сообщении РПЛ.

    Напомним, что в прошлом году на Зимнем кубке РПЛ играли четыре российских клуба: «Спартак», «Краснодар», «Сочи», «Ростов».

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