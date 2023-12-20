Стали известны участники Зимнего кубка РПЛ

На ежегодном Winline Зимнем кубке РПЛ сыграют. В этот раз он пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года.

«Мы рады сообщить, что главный футбольный турнир зимы стал по-настоящему международным, и со 2 по 14 февраля 2024 года в нем сыграют:

Действующий победитель турнира — "Спартак" Москва; "Ростов" Ростов-на-Дону; "Кайрат" Алмата из чемпионата Казахстана с великолепным Виктором Васиным в составе; чемпион ОАЭ — клуб "Шабаб Аль-Ахли" из Дубая под руководством экс-тренера "Локо" Марко Николича.

И все это — на уже знакомом нам стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби, где играет наш Зелимхан Бакаев, которого мы тоже ждем на турнире!

Следите за новостями, скоро расскажем все подробности!», — сказано в сообщении РПЛ.

Напомним, что в прошлом году на Зимнем кубке РПЛ играли четыре российских клуба: «Спартак», «Краснодар», «Сочи», «Ростов».