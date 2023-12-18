Спортдиректор «Арсенала» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Спортивный директорвысказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «канонирам» достался

«Самое важное для нас — сохранить хороший уровень футбола. Это наша главная цель, мы хотим продолжать прогрессировать в игровых аспектах. Что касается матча с "Порту" — наши планы на матч прояснятся ближе к делу.

"Арсенал" намерен пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Но не менее важно при этом продолжать хорошо играть, демонстрировать хорошие результаты и показывать лучший футбол, на который мы способны», — приводит слова Эду Arsenal Buzz.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 18-го декабря. Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Напомним, что «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 7 лет.