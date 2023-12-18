ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби КовингтонПолный провал Ковингтона, трудовая победа Пантожи. Обзор карда UFC 296
  • 14:22
    • «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом» Захаряна
    Все новости спорта

    Спортдиректор «Арсенала» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Арсенал Португалия Порту
    Спортивный директор «Арсенала» Эду высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «канонирам» достался «Порту».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Самое важное для нас — сохранить хороший уровень футбола. Это наша главная цель, мы хотим продолжать прогрессировать в игровых аспектах. Что касается матча с "Порту" — наши планы на матч прояснятся ближе к делу.

    "Арсенал" намерен пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Но не менее важно при этом продолжать хорошо играть, демонстрировать хорошие результаты и показывать лучший футбол, на который мы способны», — приводит слова Эду Arsenal Buzz.

  • Лига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • Подводим итоги группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • 15/12/2023

    • Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 18-го декабря. Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

    Напомним, что «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 7 лет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира
  • «Флуминенсе» — «Аль-Ахли». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Не ждите голепада в Бергамо, матч получится низовым
  • «Аталанта» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Да будет голевой обмен!
  • «Карабах» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры