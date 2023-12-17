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    «Астон Вилла» вырвала победу у «Брентфорда»

    «Брентфорд» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    В матче 17-го тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

    Олли Уоткинс и Леон Бэйли
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    Олли Уоткинс и Леон Бэйли

    Первый тайм остался за «пчелами». На 45-й минуте мяч забил Кин Льюис-Поттер.

    На 71-й минуте был удален центральный защитник хозяев Бен Ми, и гости смогли воспользоваться численным преимуществом.

    Сначала на 77-й минуте гол забил Алекс Морено, а спустя восемь минут победу «Астон Вилле» принес Олли Уоткинс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Астон Вилла 1:2
    Голы: 1:0 Кин Льюис-Поттер (45'), 1:1 Алекс Морено (77'), 1:2 Олли Уоткинс (85') Брентфорд: Марк Флеккен, Матиас Йёргенсен, Этан Пиннок, Бен Ми, Мадс Роэрслев (Michael Olakigbe, 89'), Миккель Дамсгор (Фрэнк Аниика, 68'), Кристиан Нергор, Витали Янельт (Yehor Yarmoliuk, 89'), Саман Годдос, Йоан Висса (Нэйтан Коллинз, 76'), Кин Льюис-Поттер (Ниль Мопе, 68') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Пау Торрес (Николо Дзаньоло, 81'), Диего Карлос, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Леандер Дендонкер, 90'), Джон МакГинн, Мэтти Кэш (Леон Бэйли, 65'), Алекс Морено, Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Джон Дуран, 65') Предупреждения: Кристиан Нергор (46'), Thomas Frank (72'), Леон Бэйли (80'), Саман Годдос (86'), Эзри Конса (86'), Джон Дуран (87'), Витали Янельт (89'), Фрэнк Аниика (90'), Ниль Мопе (90 + 1'), Yehor Yarmoliuk (90 + 8'), Дамиан Эмилиано Мартинес (90 + 8'), Unai Emery (90 + 8') Удаления: Бен Ми (71'), Бубакар Камара (90 + 7')

    В 18-м туре «пчелы» примут на своем поле «Вулверхэмптон».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» сыграет дома с «Шеффилд Юнайтед».

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