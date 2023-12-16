ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
  • 10:08
    • Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества
    Все новости спорта

    Иванов: «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист сборной России Олег Иванов оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24.

    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

    «Уже после первых туров стало понятно, что легкой жизни у нашего гегемона больше не будет. Правда, тогда его основным конкурентом я считал не "Краснодар", а "Спартак", который впервые за десять лет стартовал с трех побед подряд. Впечатляла не только игра красно-белых, но и мощный состав, в который влились три качественных легионера — Бонгонда, Медина и Бабич.

    Однако надежды быстро сменились разочарованием. "Спартак" остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Джикию, то про Соболева… Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 "Спартак" был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку.

    Да, есть прописные истины — тренер не враг себе, будет выпускать тех, кто лучше готов… Но если сегодня ты в составе, неплохо себя проявляешь, а завтра просыпаешься и узнаешь, что ни с того ни с сего тебя усадили в запас, это не может не сказаться на атмосфере в команде. Игроки начинают копаться в себе, теряют уверенность. Абаскаль слишком импульсивный, в его решениях часто нет логики. В итоге ротация оборачивается хаосом и чехардой», — цитирует Иванова «СЭ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
  • «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Голевой спектакль обеспечен!
  • Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры