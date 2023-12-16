Иванов: «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде

Бывший футболист сборной Россииоценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Уже после первых туров стало понятно, что легкой жизни у нашего гегемона больше не будет. Правда, тогда его основным конкурентом я считал не "Краснодар", а "Спартак", который впервые за десять лет стартовал с трех побед подряд. Впечатляла не только игра красно-белых, но и мощный состав, в который влились три качественных легионера — Бонгонда, Медина и Бабич.

Однако надежды быстро сменились разочарованием. "Спартак" остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Джикию, то про Соболева… Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 "Спартак" был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку.

Да, есть прописные истины — тренер не враг себе, будет выпускать тех, кто лучше готов… Но если сегодня ты в составе, неплохо себя проявляешь, а завтра просыпаешься и узнаешь, что ни с того ни с сего тебя усадили в запас, это не может не сказаться на атмосфере в команде. Игроки начинают копаться в себе, теряют уверенность. Абаскаль слишком импульсивный, в его решениях часто нет логики. В итоге ротация оборачивается хаосом и чехардой», — цитирует Иванова «СЭ».