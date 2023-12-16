«Боруссия» М — «Вердер»: счет матча 2:2, обзор голов

«Боруссия» М Фото: globallookpress.com
На дубль Рокко Райца гости ответили точными ударами Рафаэля Борре и Марвина Дукша.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Вердер 2:2
Голы: 0:1 Рафаэль Борре (7'), 1:1 Рокко Райтц (45'), 2:1 Рокко Райтц (49'), 2:2 Марвин Дукш (76') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер, Лука Нец, Рокко Райтц (Кристоф Крамер, 81'), Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Grant-Leon Ranos, 87'), Робин Хак (Nathan N`Goumou Minpole, 81'), Франк Онора (Флориан Нойхаус, 87'), Алассан Плеа (Ивандро Боргес Санчес, 90') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Никлас Штарк, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Оливье Деман (Феликс Агу, 86'), Леонардо Биттенкорт (Сенне Линен, 68'), Йенс Стаге, Романо Шмид (Justin Njinmah, 68'), Марвин Дукш, Рафаэль Борре Предупреждения: Максимилиан Вебер (34'), Франк Онора (45 + 5'), Митчелл-Элия Вайзер (45 + 5'), Романо Шмид (51'), Юлиан Вайгль (66'), Кристоф Крамер (90 + 5')
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Таким образом, «Боруссия» набрала 17 очков и идет девятой в турнирной таблице. У «Вердера» 15 пунктов и двенадцатая позиция.