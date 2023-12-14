«Юнион» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы

«Юнион»: Морис, Мак Аллистер, Матида, Бёрджесс, Кастро-Монтес, Лапуссен, Амоура, Лазар, Нильссон, Пуэртас, Садики.

«Ливерпуль»: Келлехер, Конате, Чемберс, Куанса, Брэдли, Эндо, Гордон, Джонс, Доук, Эллиот, Гакпо.

Матч между этими командами состоится 14-го декабря в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

«Юнион» занимает 3-е место в группе Е Лиги Европы с 5-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й позиции (12 баллов).