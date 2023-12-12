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    Стало известно, почему «Зенит» отказался от Захаряна

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    Геннадий Голубин, советник хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, почему игрок в свое время отказался от перехода в «Зенит».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «У нас же вообще не любят радоваться успехам своих. Хотя, казалось бы, молодой парень поехал в одну из лучших европейских команд. Да, всё непросто, но у Арсена есть талант, благодаря которому он пробьется. Разговоры всегда будут.

    Всегда вспоминаю историю, когда совсем юный Захарян приехал в "Зенит".

    Тогда специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для "Зенита".

    А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии "Динамо", "Зенит" снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу.

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    • Каждый оценивает по-разному. Есть "доброжелатели", которые только и хотят, чтобы Арсен сидел на скамейке. Но я считаю, что всё идет по восходящей», — приводит слова Голубина «Чемпионат».

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