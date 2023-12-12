ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльТрансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря
  • 08:24
    • «Айлендерс» выиграли у «Торонто», Сорокин совершил 36 сейвов
  • 13:24
    • Месси и Роналду — в десятке претендентов на приз игроку года по версии Globe Soccer Awards
  • 12:40
    • «Сантос» сыграет на турнире с участием «Зенита»
  • 12:33
    • Мозес покинет «Спартак»
    Все новости спорта

    Представитель Захаряна: Россия в Европе никому не нужна

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании РПЛ Футбол России
    Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, считает, что в Европе нет глобального интереса к российскому футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Как сейчас оценю взаимодействие европейских клубов с Россией? Никак. Никому мы не нужны. Да, к отдельным игрокам может быть интерес, но глобально ― нет.

    У нас перенасыщен рынок, в Европе нет больших зарплат у молодых ― всё потихоньку. Ла Лигу невозможно по мастерству сравнивать с РПЛ.

    Те, кто у нас лучший, испытывают большие сложности, когда приезжают в топовые чемпионаты. Это очень тяжело.

    Сейчас страны, которые раньше считали футбольным карликами, поднялись. Условно говоря, зачем кому-то искать игрока в России, если можно найти такого же в Люксембурге? Или, например, Хорватия ― везде в Европе работают хорватские тренеры, вся их молодежная сборная играет в европейских клубах.

  • Ткаченко: Не согласен с Аршавиным по поводу переезда российских игроков в Европу
  • Читайте по теме

    • У нас, да, есть инфраструктура, деньги ― осталось футболистов воспитывать, а с детскими тренерами у нас проблемы», — рассказал Голубин, слова которого передает «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • На соперников не будет довлеть конечный результат
  • «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Антверпен — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры