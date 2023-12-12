Представитель Захаряна: Россия в Европе никому не нужна

, советник полузащитника «Реала Сосьедад», считает, что в Европе нет глобального интереса к российскому футболу.

«Как сейчас оценю взаимодействие европейских клубов с Россией? Никак. Никому мы не нужны. Да, к отдельным игрокам может быть интерес, но глобально ― нет.

У нас перенасыщен рынок, в Европе нет больших зарплат у молодых ― всё потихоньку. Ла Лигу невозможно по мастерству сравнивать с РПЛ.

Те, кто у нас лучший, испытывают большие сложности, когда приезжают в топовые чемпионаты. Это очень тяжело.

Сейчас страны, которые раньше считали футбольным карликами, поднялись. Условно говоря, зачем кому-то искать игрока в России, если можно найти такого же в Люксембурге? Или, например, Хорватия ― везде в Европе работают хорватские тренеры, вся их молодежная сборная играет в европейских клубах.

У нас, да, есть инфраструктура, деньги ― осталось футболистов воспитывать, а с детскими тренерами у нас проблемы», — рассказал Голубин, слова которого передает «Чемпионат».