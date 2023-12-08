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    Радимов: Бериша заслуживал дисквалификацию, это действительно была агрессия

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заслуживал дополнительного наказания за стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

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    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    КДК РФС позже дисквалифицировал Абаскаля на два матча РПЛ и один условно.

    «Бериша заслуживал дисквалификацию, это действительно была агрессия, очевидная история.

    Если рассматривать эти вещи, и КДК отнесся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всё на откуп судьям…», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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