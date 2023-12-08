Примера. «Бетис» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Альмерией», «Барселона» проверит амбиции «Жироны»

«Хетафе» — «Валенсия»
8 декабря, пятница, 23:00
«Алавес» — «Лас-Пальмас»
9 декабря, суббота, 16:00
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«Бетис» — «Реал» Мадрид
9 декабря, суббота, 18:15
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
9 декабря, суббота, 20:30
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«Мальорка» — «Севилья»
9 декабря, суббота, 23:00
«Атлетико» Мадрид« — "Альмерия"
10 декабря, воскресенье, 16:00
"Гранада" — "Атлетик" Бильбао
10 декабря, воскресенье, 18:15
"Кадис" — "Осасуна"
10 декабря, воскресенье, 20:30
"Барселона" — "Жирона"
10 декабря, воскресенье, 23:00