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    Примера. «Бетис» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Альмерией», «Барселона» проверит амбиции «Жироны»

    Результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании

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    Карло Анчелотти — тренер лидера Примеры
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    Карло Анчелотти — тренер лидера Примеры
    Матчи 16-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 8 по 11 декабря 2023 года

    «Хетафе» — «Валенсия»

    8 декабря, пятница, 23:00

    «Алавес» — «Лас-Пальмас»

    9 декабря, суббота, 16:00

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Бетис» — «Реал» Мадрид

    9 декабря, суббота, 18:15

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

    9 декабря, суббота, 20:30

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Мальорка» — «Севилья»

    9 декабря, суббота, 23:00

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    «Атлетико» Мадрид« — "Альмерия"

    10 декабря, воскресенье, 16:00

    "Гранада" — "Атлетик" Бильбао

    10 декабря, воскресенье, 18:15

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    10 декабря, воскресенье, 20:30

    "Барселона" — "Жирона"

    10 декабря, воскресенье, 23:00

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