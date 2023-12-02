Тренер «Реала Сосьедад» хочет, чтобы Захарян выучил баскский язык

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Было ясно, что, когда он приобретёт хорошую физическую форму, он удивит тех из вас, кто его не знал. Обидно, что Захарян пока не знает баскский язык. Я на нём очень настаиваю. Сказал ему выучить баскский язык, так будет проще.
Очень важно, чтобы он раскрепощался, сразу понимал меня и общался со своими товарищами по команде. Он очень поможет команде. У него есть навыки и качества, и он очень хороший футболист», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.
За «Реал Сосьедад» Захарян провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.