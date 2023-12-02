Тренер «Реала Сосьедад» хочет, чтобы Захарян выучил баскский язык

Наставник испанского «Реала Сосьедад»высказался по поводу российского хавбека команды

«Было ясно, что, когда он приобретёт хорошую физическую форму, он удивит тех из вас, кто его не знал. Обидно, что Захарян пока не знает баскский язык. Я на нём очень настаиваю. Сказал ему выучить баскский язык, так будет проще.

Очень важно, чтобы он раскрепощался, сразу понимал меня и общался со своими товарищами по команде. Он очень поможет команде. У него есть навыки и качества, и он очень хороший футболист», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

За «Реал Сосьедад» Захарян провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.