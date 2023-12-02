ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2024 приближаетсяГалопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024
  • 12:36
    • На матч «Локомотива» и «Зенита» продали около 12 тысяч билетов
  • 12:17
    • Матч «Баварии» с «Унионом» отменили из-за сильного снегопада
    Все новости спорта

    Тренер «Реала Сосьедад» хочет, чтобы Захарян выучил баскский язык

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Наставник испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался по поводу российского хавбека команды Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Было ясно, что, когда он приобретёт хорошую физическую форму, он удивит тех из вас, кто его не знал. Обидно, что Захарян пока не знает баскский язык. Я на нём очень настаиваю. Сказал ему выучить баскский язык, так будет проще.

    Очень важно, чтобы он раскрепощался, сразу понимал меня и общался со своими товарищами по команде. Он очень поможет команде. У него есть навыки и качества, и он очень хороший футболист», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

    За «Реал Сосьедад» Захарян провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Бавария» разорвет «Унион», а Кейн оформит хет-трик?
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Реал» и «Гранада» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры