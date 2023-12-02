Месси: Я завоевал любовь аргентинцев

Капитан сборной Аргентинывысказался о том, как болельщики поменяли отношение к нему после победы на чемпионате мира.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу, одолев в финале в серии пенальти команду Франции.

«Мне было плохо. Моей семье и людям, которые меня любят, тоже было плохо. Критики в Аргентине были очень несправедливы по отношению к целому поколению игроков и говорили обо мне много плохих слов. Но я не злобный. Для меня это триумф, что я изменил эту ситуацию и завоевал расположение всего народа Аргентины.

Сегодня 95 или даже 100 процентов аргентинцев любят меня, и это прекрасное чувство», — цитирует форварда ESPN.