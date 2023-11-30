Талалаев: Новый формат Кубка России на руку богатым клубам

Главный тренер «Химок»раскритиковал новый формат Кубка России.

«Новая схема турнира на руку богатым командам, которые имеют два варианта: вылетел или еще есть возможность выйти [через путь Регионов].

Второй момент: у богатых команд, как правило, два состава. Ну, а где еще им наигрывать футболистов? Они целый год сидеть должны?

Они решают свои задачи, сохраняют своих лидеров, выпускают тех, кто есть на контракте.

Здесь два в одном: ты даешь шанс молодым игрокам, которые выходят и выдают весь свой запал, потому что знают, что в чемпионате России у них мало шансов», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».