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    Талалаев: Новый формат Кубка России на руку богатым клубам

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал новый формат Кубка России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Новая схема турнира на руку богатым командам, которые имеют два варианта: вылетел или еще есть возможность выйти [через путь Регионов].

    Второй момент: у богатых команд, как правило, два состава. Ну, а где еще им наигрывать футболистов? Они целый год сидеть должны?

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    • Они решают свои задачи, сохраняют своих лидеров, выпускают тех, кто есть на контракте.

    Здесь два в одном: ты даешь шанс молодым игрокам, которые выходят и выдают весь свой запал, потому что знают, что в чемпионате России у них мало шансов», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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