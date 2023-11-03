Талалаев: Перед «Химками» стоит серьезная цель в Кубке России

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
Сегодня, 3 ноября, прошла жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России. «Химки» сразятся с «Краснодаром».
«Учредителем клуба была поставлена задача — обязательный выход в кубковую весну. И там тоже стоит серьезная цель.
Почему прошлый кубковый матч вновь смотрел с трибун? Я не смотрю на то, что делают в других командах, у нас есть подход, я делал это в разных командах. Порой это приносит ощутимый результат», — сказал Талалаев «Матч ТВ».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.