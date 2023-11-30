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    Орлов: Разве журналисты и депутаты разбираются в футболе лучше, чем Абаскаль?

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность. Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была. И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

    Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина — это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет. У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

    Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерёгся делать широковещательные заявления руководству. Был же Федун в "Спартаке". Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», — отметил Орлов в эфире «Радио Зенит».

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