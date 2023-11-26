1-й таймЭвертон — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони и Фернандеш«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 20:16
    • «Реал Сосьедад» победил дома «Севилью»
  • 19:24
    • «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле»
  • 17:23
    • «Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 14-го тура Примеры
  • 16:16
    • «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
  • 14:22
    • «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» победил дома «Севилью»

    «Реал Сосьедад» — «Севилья»: счет матча 2:1 (2:0), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Севилья
    Подошел к концу матч 14-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедадом» и «Севильей». Победу со счетом 2:1 одержала команда Арсена Захаряна. Российский полузащитник вышел на замену на 67-й минуте.

    Автор победного гола Умар Садик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победного гола Умар Садик

    Баски повели уже на третьей минуте, когда голкипер соперника Марко Дмитрович забил в собственные ворота.

    Хозяева увеличили преимущество в счете на 22-й минуте. Отличился нигерийский форвард Умар Садик.

    На 60-й минуте «Севилье» удалось сократить преимущество с помощью гола Юссефа Эль-Несири.

    Спустя 7 минут на поле появился Арсен Захарян, который помог удержать своему клубу победный счет.

    В конце встречи сразу два прославленных ветерана «Севильи» Серхио Рамос и Хесус Навас получили прямые красные карточки.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Севилья 2:1
    Голы: 1:0 Марко Дмитрович (автогол) (3'), 2:0 Садик Умар (22'), 2:1 Юссеф Эн-Несири (60') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Ариц Элустондо, 85'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино (Беньят Туррьентес, 76'), Такэфуса Кубо (Мохамед-Али Чо, 85'), Андер Барренечеа (Арсен Захарян, 68'), Садик Умар (Микель Оярсабаль, 75') Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер, Серхио Рамос, Луак Баде (Танги Ньянзу, 73'), Лукас Окампос (Федерико Гаттони, 90'), Иван Ракитич, Доди Лукебакио (Аднан Янузай, 73'), Фернандо (Рафаэль Мир Висенте, 90'), Бубакари Сумаре (Оливер Торрес, 46'), Хесус Навас, Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Микель Мерино (33'), Амари Траоре (78'), Серхио Рамос (82') Удаления: Серхио Рамос (88'), Хесус Навас (88')

    Теперь «Реал Сосьедад» на пятом месте с 25 очками. «Севилья» пока на 15-м месте с 12 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • В Ростове будут забивать!
  • «Ростов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Злой «Эвертон» разорвет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры