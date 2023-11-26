«Реал Сосьедад» — «Севилья»: счет матча 2:1 (2:0), обзор голов

Автор победного гола Умар Садик Фото: globallookpress.com
Баски повели уже на третьей минуте, когда голкипер соперника Марко Дмитрович забил в собственные ворота.
Хозяева увеличили преимущество в счете на 22-й минуте. Отличился нигерийский форвард Умар Садик.
На 60-й минуте «Севилье» удалось сократить преимущество с помощью гола Юссефа Эль-Несири.
Спустя 7 минут на поле появился Арсен Захарян, который помог удержать своему клубу победный счет.
В конце встречи сразу два прославленных ветерана «Севильи» Серхио Рамос и Хесус Навас получили прямые красные карточки.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Севилья 2:1
Голы: 1:0 Марко Дмитрович (автогол) (3'), 2:0 Садик Умар (22'), 2:1 Юссеф Эн-Несири (60') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Ариц Элустондо, 85'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино (Беньят Туррьентес, 76'), Такэфуса Кубо (Мохамед-Али Чо, 85'), Андер Барренечеа (Арсен Захарян, 68'), Садик Умар (Микель Оярсабаль, 75') Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер, Серхио Рамос, Луак Баде (Танги Ньянзу, 73'), Лукас Окампос (Федерико Гаттони, 90'), Иван Ракитич, Доди Лукебакио (Аднан Янузай, 73'), Фернандо (Рафаэль Мир Висенте, 90'), Бубакари Сумаре (Оливер Торрес, 46'), Хесус Навас, Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Микель Мерино (33'), Амари Траоре (78'), Серхио Рамос (82') Удаления: Серхио Рамос (88'), Хесус Навас (88')
Теперь «Реал Сосьедад» на пятом месте с 25 очками. «Севилья» пока на 15-м месте с 12 очками.