ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом»
  • 11:13
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
  • 10:41
    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Китаем
  • 10:16
    • Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ
  • 10:06
    • Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии
  • 00:43
    • Италия сыграла вничью с Украиной и пробилась на Евро
    Все новости спорта

    Главный тренер сборной Бразилии: Мы должны постараться сдержать творческий потенциал Месси

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Динис оценил уровень игры нападающего Аргентины Лионеля Месси перед очной встречей в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Несомненно, нельзя не беспокоиться об игроке такого масштаба. Но мы должны играть в свой футбол, стараясь сдержать его творческий потенциал.

    Очевидно, что играть против Месси — это совсем другая история, и мы должны об этом беспокоиться. Невозможно не делать этого, играя против футболиста подобного класса с таким уровнем принятия решений», — цитирует Диниса Goal.

  • Голый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • Пошаговый разбор, показывающий, что обладатель Золотого мяча на самом деле забил ровно ноль голов за сборную Аргентины
  • 14/11/2023

    • Напомним, что матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отбора на ЧМ-2026 состоится 22-го ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» попрощается с серией без побед
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Греция — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Польша — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эстудиантес Рио-Куарто — Депортиво Майпу
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры