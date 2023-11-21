Главный тренер сборной Бразилии: Мы должны постараться сдержать творческий потенциал Месси

Главный тренер сборной Бразилииоценил уровень игры нападающего Аргентиныперед очной встречей в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Несомненно, нельзя не беспокоиться об игроке такого масштаба. Но мы должны играть в свой футбол, стараясь сдержать его творческий потенциал.

Очевидно, что играть против Месси — это совсем другая история, и мы должны об этом беспокоиться. Невозможно не делать этого, играя против футболиста подобного класса с таким уровнем принятия решений», — цитирует Диниса Goal.

Напомним, что матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отбора на ЧМ-2026 состоится 22-го ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.