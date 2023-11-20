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    «Торпедо» упустило домашнюю победу над «Родиной»

    «Торпедо» — «Родина»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московское «Торпедо» на своем поле сыграло вничью со столичной «Родиной» (1:1) в матче 19-го тура Первой лиги.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Счет в матче на 70-й минуте открыли автозаводцы. Шамкин протащил мяч к штрафной, не смог доставить его Рейне, но снаряд отскочил от ноги Крижана обратно к Даниилу, который здорово пробил с 18 метров точно в левый угол.

    А уже в компенсированное время Йорди Рейна, выбивая мяч из штрафной «Торпедо», попал в грудь Мите Крижану, тот обыграл перед штрафной соперника и послал снаряд в левый от себя угол.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Родина 1:1
    Голы: 1:0 Даниил Шамкин (70'), 1:1 Митя Крижан (90+4') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Георгий Гонгадзе, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Ivankov A., Shevchenko G. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Shakerov R. Предупреждения: Георгий Гонгадзе (52'), Олег Дмитриев (59'), Максим Турищев (75')

    «Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.

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